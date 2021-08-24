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23:22 24.08.2021

США вывезли из Афганистана 4 тыс. владельцев американских паспортов и их родственников

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США вывезли из Афганистана 4 тыс. владельцев американских паспортов и их родственников

Американские военные к настоящему моменту вывезли из Афганистана 4 тыс. лиц, имеющих паспорта США, и членов их семей, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Госдепа США.

"Мы сосредоточены на вывозе людей из Кабула как можно быстрее, а затем проводим общие подсчеты, поэтому при передаче данных есть задержка. У нас также уходит время для сверки цифр, чтобы удостовериться - мы по невнимательности не считаем дважды и не занижаем показатели", - сказал он.

Он отметил, что американские власти продолжают связываться с американцами, регистрировавшимися в посольстве США в Кабуле, с целью определить - находятся ли они в Афганистане или нет, и помочь им, если они желают покинуть эту страну.

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан.

Теги: #эвакуация #американцы #афганистан #данные
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