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22:46 24.08.2021

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

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На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников во вторник погиб боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один ранен, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Схид".

"24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненого бойца эвакуировали и отправили в военный госпиталь в удовлетворительном состоянии здоровья.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подчеркнули в ОТГ "Схид".

Теги: #жертва #украина #донбасс
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