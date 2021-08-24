Чета Зеленских посетила концерт Андреа Бочелли, организованный в Киеве на 30-летие Дня Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена посетили благотворительный концерт итальянского исполнителя Андреа Бочелли, организованный в рамках празднования 30-летия независимости Украины на площади Конституции возле Мариинского парка в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

"Мероприятие, которое состоялось на площади Конституции у Мариинского дворца в Киеве, имел символическое название "Голос моей души", ведь именно так называется первый цикл работ народного художника Украины, обладателя награды "Национальная легенда Украины" Ивана Марчука", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концерт организовали с целью поддержки создания центра современного искусства.

В пресс-службе добавили, что тенор исполнил партии из классических опер, известные песни и молитвы "Аве Мария".

Кроме того, в мероприятии приняли участие украинские оперные певицы Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, скрипачка Анастасия Петришак, звезды украинской эстрады Тина Кароль и Джамала, Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины и дирижер маэстро Марчелло Рота, Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.