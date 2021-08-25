События

07:00 25.08.2021

25 августа: Какой сегодня праздник

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25 августа: Какой сегодня праздник

25 августа для многих людей может стать знаковым, если они последуют призыву, "Поцелуемся и помиримся" (Kiss and Make up Day). Есть у праздника и второе название – День примирительного поцелуя.

Инициаторы праздника предлагают вспомнить и о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры, конфликта. 

В Бразилии День солдата — праздник военнослужащих, который отмечают в день рождения военного главнокомандующего армии Бразилии, маршала Луиса Альвеса де Лима э Сильва (1803 - 1880).

В этот день:

1943 - В с. Золотая Слобода Тернопольской области закончился Третий Чрезвычайный Большой Сбор ОУН. На нем была утверждено создание повстанческих формирований (УПА) и открытая вооруженная борьба против "двух оккупантов-империалистов" - Третьего и Московского рейха. Председателем Бюро Провода ОУН и Главным Командиром УПА стал Роман Шухевич (Тарас Чупринка).

1964 - Советский диссидент, украинец Петр Григоренко был лишен звания генерал-майора

1968 - В Москве на Красной площади у Лобного места ровно в 12:00 дня под бой курантов восемь сидячих демонстрантов (Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг) провели акцию протеста под лозунгом "За вашу и нашу свободу". Они развернули плакаты с лозунгами "Мы теряем лучших друзей", "At 'žije svobodné a nezávislé Československo" ("Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!"), "Позор оккупантам!", "Руки прочь от ЧССР!", "За вашу и нашу свободу!". Демонстрация выражала протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора, произведённого в ночь с 20 на 21 августа для пресечения общественно-политических реформ в Чехословакии, получивших название "Пражской весны". Стала одной из наиболее значимых акций советских диссидентов.

За несколько минут демонстранты были арестованы, избиты и доставлены в отделение милиции сотрудниками милиции и КГБ в штатском, которые патрулировали Красную площадь.

1976 - После давления и шантажа советская власть приобрела "Черный квадрат" у семьи Малевича за 300 рублей.

Православная церковь чтит память мучеников Аникиты и Фотия. В народе день назвали Фотя Поветенный. Этот день надо провести максимально продуктивно. Поставьте себе какую-то цель и стремитесь к ней, а святые Аникита и Фотий вам помогут. В народе считается, что весь негатив, проявленный в этот день, вернется обидчику в десятикратном размере.

Приметы дня: если выпал иней, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если дождливый день — не стоит надеяться на длинное бабье лето. Теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

Именины Александр, Алексей, Антон, Аркадий

Теги: #именины #приметы #праздник_сегодня
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