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19:29 24.08.2021

Польша предоставила Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZenecа

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Польша предоставила Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZenecа

Польша предоставила Украине 650 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca, которую уже развели по регионам, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Спасибо правительству Польши и господину президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19. 650 тыс вакцин АстраЗенека уже развезено в регионы", - написал Ляшко на своей странице в фейсбуке.

Вместе с тем, он отметил, что также в ближайшие дни в медицинские учреждения доставят средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. 

"Верю, что совместными усилиями получим независимость от пандемии во всем мире!",  - подчеркнул министр. 

Теги: #польша #доставка #вакцины #украина
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