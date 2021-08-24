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18:59 24.08.2021

Правоохранители обеспечили безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости

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Правоохранители обеспечили безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости

В Украине во вторник, 24 августа, прошло почти 400 массовых мероприятий по случаю 30-летия независимости Украины. При этом только в Киеве участие в мероприятиях принимали около 100 тыс. человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Самые масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости прошли в Киеве. В них приняли участие около 100 тыс. человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек. Безопасность граждан обеспечивали около 10 тыс. правоохранителей - это сотрудники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также для охраны общественного порядка привлекли подразделения полиции диалога, кинологов, взрывотехников. Кроме того, правоохранители контролировали соблюдение правил дорожного движения на дорогах населенных пунктов.

Отмечается, что в Киеве в течение дня было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, однако правоохранители оперативно на них отреагировали.

Теги: #день_независимости #правопорядок
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