Зеленский благодарен Франции за участие в "Крымской платформе" – встреча с Ле Дрианом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом поблагодарил его за французское участие в саммите Крымской платформы.

"На встрече с Жаном-Ивом Ле Дрианом поблагодарил за визит на 30-летие независимости Украины и за участие Франции в Крымской платформы. Поддержка этой инициативы очень важна для нас. Ожидаю визит Эмманюэля Макрона (президента Франции – ИФ) в Украину", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

Как сообщалось, Ле Дриан подтвердил, что Макрон намерен посетить Украину с визитом, и выразил надежду, что это удастся осуществить до конца года.