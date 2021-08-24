События

17:11 24.08.2021

Талибы заявили о неприемлемости продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа

2 мин читать
Талибы заявили о неприемлемости продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа

Движение "Талибан" считает недопустимым продлевать сроки эвакуации иностранцев через аэропорт Кабула, которая должна завершиться 31 августа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида, выступавшего на пресс-конференции.

"Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что его группировка не примет какого-либо продления срока окончания (эвакуации - ИФ)", - передает агентство.

Он отметил, что для вывоза иностранцев из Афганистана до 31 августа еще достаточно времени.

По его словам, жизнь в стране возвращается в нормальное русло, однако хаос в аэропорту остается проблемой для властей.

Также Муджахид сказал, что не осведомлен о встрече в Кабуле главы ЦРУ Уильяма Бернса с лидером движения "Талибан" Абдулом Гани Барадаром, о чем ранее сообщали западные СМИ. Однако, уточняет AP, он не стал опровергать возможность этой встречи.

Как ранее сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется, и операция завершится 31 августа.

В понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

Теги: #эвакуация #талибан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 24.08.2021
США благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

США благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

08:44 24.08.2021
США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

22:12 23.08.2021
Талибы обещают не пустить террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

Талибы обещают не пустить террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

18:12 23.08.2021
Германия вывезла из Афганистана более 3 тысяч человек - глава МИД ФРГ

Германия вывезла из Афганистана более 3 тысяч человек - глава МИД ФРГ

11:02 23.08.2021
Бельгийские власти рассчитывают вывезти в понедельник из Кабула около 400 человек

Бельгийские власти рассчитывают вывезти в понедельник из Кабула около 400 человек

03:19 23.08.2021
США эвакуировали с середины августа 28 тыс. человек из Кабула - Байден

США эвакуировали с середины августа 28 тыс. человек из Кабула - Байден

01:03 23.08.2021
ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

16:10 22.08.2021
Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

10:14 22.08.2021
В Украину эвакуировали 12 граждан с военной базы вблизи Кабула – Госпогранслужба

В Украину эвакуировали 12 граждан с военной базы вблизи Кабула – Госпогранслужба

09:24 22.08.2021
Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона осуществить визит в Украину – Кулеба

Мы готовы к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко облили зеленкой в Киеве

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Участники Марша защитников Украины пришли на Михайловскую площадь, начался молебен

Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

Премьер Украины провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем

Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Франция не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя - глава МИД

Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом

В Киеве проходит Марш защитников Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА