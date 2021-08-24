Талибы заявили о неприемлемости продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа

Движение "Талибан" считает недопустимым продлевать сроки эвакуации иностранцев через аэропорт Кабула, которая должна завершиться 31 августа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида, выступавшего на пресс-конференции.

"Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что его группировка не примет какого-либо продления срока окончания (эвакуации - ИФ)", - передает агентство.

Он отметил, что для вывоза иностранцев из Афганистана до 31 августа еще достаточно времени.

По его словам, жизнь в стране возвращается в нормальное русло, однако хаос в аэропорту остается проблемой для властей.

Также Муджахид сказал, что не осведомлен о встрече в Кабуле главы ЦРУ Уильяма Бернса с лидером движения "Талибан" Абдулом Гани Барадаром, о чем ранее сообщали западные СМИ. Однако, уточняет AP, он не стал опровергать возможность этой встречи.

Как ранее сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется, и операция завершится 31 августа.

В понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".