Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

Правоохранители проводят расследование всех обстоятельств инцидента с попыткой самоподжога, который произошел в Киеве по время торжественных мероприятий в честь Дня Независимости Украины.

"Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в соцсети Twitter.

"Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента", - уточняется в сообщении.