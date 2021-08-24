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15:49 24.08.2021

Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

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Правоохранители проводят расследование всех обстоятельств инцидента с попыткой самоподжога, который произошел в Киеве по время торжественных мероприятий в честь Дня Независимости Украины.

"Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в соцсети Twitter.

"Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента", - уточняется в сообщении.

 

Теги: #киев #самоподжог
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