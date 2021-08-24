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15:42 24.08.2021

Премьер Украины провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем

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Премьер Украины провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем, который прибыл в Украину для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости страны, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

"Мы благодарны за это символический визит Его святейшества в Украину. Это знак поддержки украинского народа, отстаивающего независимость и суверенитет. Для нашего государства визит Вселенского патриарха в эти праздничные дни способствует духовному единению и согласию", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, глава украинского правительства поблагодарил за постоянные молитвы за мир в нашей стране.

Вселенский патриарх Варфоломей в свою очередь отметил, что сотрудничество государства и церкви в Украине находится на высоком уровне, и подчеркнул важность дальнейших шагов, которые помогут реализовать ряд инициатив, в частности в вопросе защиты окружающей среды.

"Мы очень рады быть здесь с вами, чтобы отпраздновать независимость Украины, а также независимость вашей Церкви", - сказал Вселенский патриарх.

Теги: #шмыгаль #варфоломей #встреча
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