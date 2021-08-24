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15:05 24.08.2021

Франция не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя - глава МИД

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Франция не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя - глава МИД

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал проведение с большим успехом инаугурационного саммита Крымской платформы в Украине, а также заявил, что Франция не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополь.

"Франция в полной мере поддерживает эту инициативу, к которой присоединяется. И хотел бы поздравить моего коллегу Дмитрия Кулебу, который приложил столько усилий для организации этого события. К сожалению, я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса, который разворачивается в Афганистане, и который заставил меня осуществить визит в Абу-Даби, но мой коллега, министр Франк Ристер был здесь и репрезентовал Францию на саммите Крымской платформы. Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и никогда не признает незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что Франция "не признаёт и не признает в той же степени, не сможет смириться с той ситуацией, которая имеет на сегодня место в некоторых районах Донецкой и Луганской областей".

"Вместе с нашими немецкими коллегами мы прикладываем вместе усилия в рамках Нормандского формата, чтобы двигаться вперед, чтобы достичь цели, которой является реинтеграция этих двух областей в полном составе в состав суверенной, воссоединенной Украины в пределах ее международно признанных границ", - указал Ле Дриан.

Министр заверил, что Франция готова продолжать поддержку Украины и развитие двусторонних отношений.

"Наши двусторонние отношения являются вкладом в развитие стабильной и демократической суверенной Украины", - сказал он.

Также Ле Дриан приветствовал ратификацию украинским парламентом четырех межправительственных соглашений, которые были подписаны весной 2021 года.

"Реализация этих проектов сотрудничества еще больше обогатит те связи, которые существуют на сегодня между нашими странами в течение нескольких ближайших лет", - добавил он.

Кроме того, Ле Дриан поздравил Украину от имени Франции с 30-й годовщиной независимости.

"Франция стремилась быть рядом с Украиной по этому отличному поводу, и выявить через мое присутствие тут всю дружбу, которую мы чувствуем по отношению к украинскому народу. Я хотел на самом деле быть в Киеве, чтобы отметить не только эту дружбу, а также нашу нерушимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил Ле Дриан.

Теги: #крым #франция #аннексия
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