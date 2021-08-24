Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом

Компания Google отметила 30-летие Независимости Украины ярким дудлом.

В праздничном логотипе традиционно использованы оттенки синего и желтого – цветов флага Украины, а в центре расположено стилизованное изображение знаменитой казацкой чайки – судна запорожских казаков – с украинским тризубом на парусе.

Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков периода XVI—XVII вв. Полагают, что чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировала на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволяла одержать много славных побед.