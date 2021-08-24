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14:14 24.08.2021

Мы готовы к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" – Кулеба

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Мы готовы к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" – Кулеба

Украина готова к проведению встреч глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) и надеется на конструктивный подход РФ в этом вопросе, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом (Jean-Yves Le Drian) во вторник в Киеве.

"Усилия Нормандского формата должны быть еще более эффективными. И мы с министром Ле Дрианом едины в совместной мысли, что Нормандский формат должен работать, и мы ждем от него большей динамики. Мы понимаем, что прежде всего это зависит от позиции России, и я хочу воспользоваться этой возможностью и подтвердить, что мы готовы к встрече министров иностранных дел в нормандском формате. Надеюсь, что наш российский коллега, министр Лавров также конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи", - сказал Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также напомнил, что Украина будет работать над организацией саммита "нормандского формата" "для подготовки и принятия необходимых решений".

Теги: #нормандский_формат
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