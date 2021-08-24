Зеленский наградил орденом Свободы Сергея Бубку и присвоил звание Героя Украины пятерым гражданам

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил другие высокие государственные награды во время торжеств по случаю 30-летия независимости Украины во вторник в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату Сергею Белоусу и старшине Максиму Ридзаничу. Также почетное звание получил полковник Евгений Сидоренко.

Посмертно Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена государства народному артисту Назарию Яремчуку.

Звание Героя Украины с вручением ордена государства президент также присвоил учителю физики Харьковского физико-математического лицея №27 Илье Гельфгату.

Орденом Свободы Зеленский наградил президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени президент наградил подполковника Виктора Кохана.

Орденом князя Ярослава Мудрого I степени награжден посмертно министр иностранных дел Украины в 1990-1994 и 2000-2003 годах Анатолий Зленко. Награду получила его дочь Анастасия.

Зеленский также вручил орден князя Ярослава Мудрого III степени президенту Национальной академии педагогических наук, академику Национальной академии наук Украины Василию Кремню и директору Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Амосова Василию Лазоришинцу.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени были награждены актер и певец Вахтанг Кикабидзе и главный тренер сборной команды Украины по футболу в 2016-2021 годах Андрей Шевченко.

Из рук президента орден княгини Ольги I степени получила академик-секретарь Национальной академии наук, директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи Элла Либанова, орден княгини Ольги III степени - профессор кафедры Прикарпатского национального университета им.Василия Стефаника (г.Ивано-Франковск) Мария Байляк, заведующий кафедрой Львовского национального медицинского университета Наталия Виноград, дирижер Оксана Лынив, руководитель общественной организации "Сообщество семей, воспитывающих детей с недостатками развития "Видеть сердцем" Олеся Яскевич.

Также глава государства наградил медалью "За воинскую службу Украине" прапорщиков Сергея Билявцева и Дмитрия Глову, сержанта Николая Лавренчук, капитана медицинской службы Елена Ратушную, подполковника Сергея Рогальского, старшего солдата Владимира Чубенко. Медали "Защитнику Отечества" от президента получили подполковник медицинской службы Людмила Картавая и сержант Руслан Чигринов.

Орденом "За заслуги" III степени награждены директор одесской детской городской поликлиники №6 Сергей Горищак и заведующий отделением Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко.

Кроме того, Зеленский присвоил звание "Народный артист Украины" главному хормейстеру Национального академического театра оперы и балета Богдану Плишу и артисту драмы - ведущему мастеру сцены Национального академического драматического театра им.Ивана Франко Александру Форманчуку. Почетное звание "Заслуженный артист Украины" президент присвоил артисту Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра Андрею Исаенко и певцу Дмитрию Монатику.