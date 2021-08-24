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14:26 24.08.2021

Зеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину

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Зеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить Украину.

"Имел приятный телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Господин премьер-министр поздравил Украину с 30-летием независимости. От имени украинского народа поблагодарил дружественный народ Израиля за солидарность и теплые слова поддержки! Пригласил Нафтали Беннета посетить нашу страну", - написал Зеленский в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщает пресс-служба президента, собеседники обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, было уделено внимание проблематике развития торгово-экономического взаимодействия, упрощению условий для межчеловеческих контактов, и подготовке к запланированным визитам высокого и высшего уровня, в частности израильской делегации для участия в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Зеленский также проинформировал Беннета об успешном проведении саммита инаугурации Крымской платформы и пригласил Израиль присоединиться к совместной декларации, подписанной по его результатам.

 

Теги: #премьер #зеленский #израиль
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