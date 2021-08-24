Зеленский о большом Государственном Гербе: Украина заслуживает еще один символ

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья первому главе Украинского государства Леониду Кравчуку, отметив, что принятие законопроекта о большом Государственном Гербе – его идея и мечта.

"Я знаю, что сегодня у вас будет внеочередное заседание и вы будете рассматривать вопрос большого Государственного Герба. Его сегодня должен был представлять первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук … Это его идея, его мечта … Я считаю, что он заслуживает на поддержку, пусть будет здоровым. А такое государство, как Украина, точно заслуживает еще на один символ", - заявил Зеленский во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины.

Как сообщалось, 28 июня во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции президент внес на рассмотрение парламента проект закона о большом Государственном Гербе Украины.

Ранее СМИ сообщили, что первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.