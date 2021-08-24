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13:25 24.08.2021

Украина работает над достижением стандартов НАТО – Разумков на встрече с замгенсека Альянса

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Украина работает над достижением стандартов НАТО – Разумков на встрече с замгенсека Альянса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ обсудил процесс реформ в Украине и партнерство с НАТО, сообщается на сайте украинского парламента.

Спикер отметил, что Украина активно работает над обеспечением достижения принципов и стандартов НАТО, украинский парламент принял законодательные акты и руководящие документы в сфере безопасности и обороны.

"Надеюсь, когда будем принимать в Киеве Парламентскую ассамблею НАТО, мы сможем продемонстрировать, что уже сделано. Мы стремимся двигаться в сторону Европейского союза и НАТО", - подчеркнул Разумков.

В свою очередь Джоанэ отметил продвижение Украины на пути реформ и добавил, что они должны быть не только быстрыми, но и качественными.

Теги: #мирче_джоанэ #разумков
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