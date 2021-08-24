Зеленский участвует в торжественном заседании Рады, посвященном 30-летию независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-летия независимости Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в заседании также участвуют президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, народные депутаты первого и девятого созывов украинского парламента, премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко, представители церквей и религиозных организаций.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, открывая заседание, сообщил, что среди гостей в парламенте - делегации Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Франции, Германии, ПАСЕ и Парламентской ассамблеи НАТО.