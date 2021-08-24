В Украине похолодает

В среду погоду южной и восточной части территории Украины будет также определять теплая и сухая воздушная масса, на остальной территории влажный, в западной части более прохладный воздух.

В северных, большинстве центральных, ночью и в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, в западных областях северо-западный, 5-10 м / с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в северных областях 20-25°.

В Киеве в среду кратковременный дождь, гроза (днем местами); температура ночью 14-16°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 августа самая высокая температура днем была 33,1 в 1903г., самая низкая ночью 8,1 в 1950г.

В четверг, 26 августа, в центральных, Одесской, Николаевской, днём и в северных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы и порывы ветра 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей 18-20°, в западных областях 7-12°; днём в западной части и северных областях 17-22°, на остальной территории 23-28°, на востоке страны до 30°.

В ночь на четверг в Киеве без осадков, днем 26 августа кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 20°.

24 августа по состоянию на 8 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре, в пределах Киева, 23°.