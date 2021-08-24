Праздничный парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины завершился

В центре Киева на улице Крещатик и Майдане Независимости прошел праздничный парад с торжественным прохождением войск, военной техники и пролетом авиации.

Парад начался с поднятия государственного флага, затем прозвучал государственный гимн и выступление главы государства Владимира Зеленского.

После церемонии вручения государственных наград, присутствующие почтили минутой молчания память украинцев, погибших в борьбе за независимость страны.

Военный парад начался с вынесения государственного флага Украины, прохождения парадных расчетов, техники сил безопасности и обороны Украины.

Главной улицей столицы также торжественно прошли подразделения вооруженных силы 15-ти стран-партнеров Украины.

В параде авиационной техники приняли участие авиации Воздушных сил, ВМС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП "Антонов" и государств-партнеров. Участие в параде принял и крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", спроектированный и построенный на ГП "Антонов".

В торжественных мероприятиях было задействовано более 5 тыс. личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Одновременно в Одессе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию Независимости Украины - парад с участием военных кораблей Украины и НАТО.

На параде присутствовали второй, третий и пятый президенты Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, мэр Киева Виталий Кличко, представители и руководство иностранных государств.