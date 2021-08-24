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12:31 24.08.2021

Спасатели локализовали пожар на Коммунальном рынке в Харькове

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Спасатели локализовали пожар на Коммунальном рынке в Харькове

Спасатели локализовали пожар, который произошел в магазине косметики на Коммунальном рынке в Харькове.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 10:53.

"К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения 2-й ГПРЧ на автоцистернах и еще 4 автомобиля дополнительно. По прибытию спасателей стало известно, что возгорание возникло в одном из торговых павильонов, где находится магазин косметики "Prostor". Горели косметические товары, бытовая химия и конструктивные элементы магазина на общей площади 200 кв.м", - говорится в сообщении.

В 11:07 пожар был локализован, сейчас идет ликвидация.

Благодаря оперативным действиям спасателей площадь пожара не увеличилось и огонь не распространился на соседние магазины.

Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Теги: #магазин #пожар #харьков
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