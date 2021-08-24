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11:57 24.08.2021

Генсек НАТО примет участие в совещании лидеров G7 по Афганистану

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Генсек НАТО примет участие в совещании лидеров G7 по Афганистану

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет участвовать в чрезвычайном совещании лидеров группы G7, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.

"Во вторник, 24 августа 2021 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в совещании руководителей стран G7, организованном в виртуальном формате британским председательством G7", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе

Созвавший саммит G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на саммите стран "группы семи" намерен обсудить поддержку афганского населения, в том числе оказание гуманитарной помощи.

"Сегодня я проведу чрезвычайное заседание G7, чтобы скоординировать нашу реакцию на кризис в Афганистане", - написал Джонсон в твиттере.

"Я попрошу моих друзей и союзников поддерживать афганский народ и нарастить поддержку беженцев и гуманитарную помощь. Мы будем продолжать использовать все гуманитарные и дипломатические рычаги давления для того, чтобы обеспечить соблюдение гражданских прав и сохранить те успехи, которых удалось достичь в Афганистане за последние два десятилетия", - отметил он.

Ранее сообщалось, что срочные переговоры лидеров стран G7, посвященные проблеме Афганистана, состоятся во вторник по инициативе Великобритании в режиме видеоконференции.

Ожидается, что лидеры G7 обсудят, в частности, операцию по эвакуации гражданских лиц из аэропорта Кабула.

Теги: #g7 #афганистан #столтенберг
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