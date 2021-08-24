Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности – МИД

В МИД Украины опровергли информацию о якобы "захваченном" в Кабуле (Афганистан) украинском самолете.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Спикер МИД подчеркнул, что все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, "безопасно вернулись в Украину". Он напомнил, что состоялось три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек.

"Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.