События

10:42 24.08.2021

Зеленский с супругой приняли участие в молебне по случаю Дня независимости и почтили память Героев Небесной Сотни

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Зеленский с супругой приняли участие в молебне по случаю Дня независимости и почтили память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская приняли участие в молитвенном мероприятии "Благословение Украина" по случаю 30-й годовщины независимости государства.

Как сообщается на сайте главы государства во вторник, мероприятие состоялось во дворе Национального заповедника "София Киевская". Предстоятели церквей и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину.

Позже президент с супругой установили лампадки к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, на месте гибели участников Революции Достоинства, и почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и достоинство украинцев в 2013-14 гг.

Теги: #зеленский #мероприятия
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