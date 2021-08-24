Зеленский с супругой приняли участие в молебне по случаю Дня независимости и почтили память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская приняли участие в молитвенном мероприятии "Благословение Украина" по случаю 30-й годовщины независимости государства.

Как сообщается на сайте главы государства во вторник, мероприятие состоялось во дворе Национального заповедника "София Киевская". Предстоятели церквей и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину.

Позже президент с супругой установили лампадки к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, на месте гибели участников Революции Достоинства, и почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и достоинство украинцев в 2013-14 гг.