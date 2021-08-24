В Киеве проходит парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины

В центре Киева на улице Крещатик и Майдане Независимости проходит парад по случаю 30-летия независимости Украины.

Парад начался с поднятия государственного флага и выступления главы государства Владимира Зеленского.

На параде присутствуют второй, третий и пятый президенты Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, мэр Киева Виталий Кличко, представители и руководство иностранных государств.

В день празднования 30-й годовщины независимости Украины запланировано провести три основные торжественные мероприятия при участии представителей и техники сил безопасности и обороны Украины и стран-партнеров с демонстрацией новых образцов вооружения и техники Украины.

К проведению торжественных мероприятий привлекут более 5 тыс. личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Будут сформированы и покажут свое мастерство пешая, воздушная и механизированная колонны.

Особенностью юбилейного воздушного парада станет одновременное участие авиации Воздушных сил, ВМС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП "Антонов" и государств-партнеров.

Участие в параде примет крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", спроектированный и построенный на ГП "Антонов".

Парад войск впервые начинается с проноса Государственного флага Украины представителями сил безопасности и обороны Украины совместно с представителями стран-партнеров. Прохождение пешей колонны впервые предусматривает одновременно участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и около 15 стран-партнеров. Во время парада войск запланировано выступление международного оркестра совместно с президентским оркестром.

Проезд механизированной колонны впервые предусматривает одновременно участие вооружения и военной техники сил безопасности и обороны Украины, а также военной техники стран-партнеров.

Одновременно на внешнем рейде морского порта Одесса запланировано торжественное прохождение боевых кораблей, катеров и судов и пролет авиации, демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров.

Кроме того, на территории Морского вокзала Одессы пройдет показ вооружения и военной техники.

На реке Днепр в Киеве предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и водный показ вооружения и военной техники. Будут продемонстрированы совместные действия сил сектора безопасности – ВМС, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "В такой важный год, во время важных саммитов мы должны показать все, что есть в Украине - какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже – восстановление нашей независимости - мы должны показать все наши достижения и парад. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние 2 года изменился технический состав нашего Министерства внутренних дел – это не только Национальная полиция, это и пограничники, это и вертолеты ГСЧСников, это не только украинские вертолеты, но и французские".

В свою очередь министр обороны Андрей Таран отметил: "Очень символично, что в этом году 30-ю годовщину независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада, как отдельного элемента, этого празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам".

По его словам, в военном параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих – участники боевых действий.

Как сообщалось, в 2019 году президент Украины отменил проведение парадов ко Дню независимости, вместо этого направив 300 млн. грн. средств на премии военным.

В 2020 году Зеленский также отменил проведение военного парада, прокомментировав, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион".