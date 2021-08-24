США благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

Соединенные Штаты Америки благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана.

"Благодарим наших великодушных украинских партнеров за эвакуацию афганцев, представителей гражданского общества, репортеров, которые находятся в группе риска, вместе со своими гражданами", - говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Неутомимые команды МИД Украины и посольства США в Киеве работают вместе без перерыва, чтобы вернуть больше людей", - отмечается в сообщении.