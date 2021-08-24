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09:29 24.08.2021

Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств – Зеленский

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Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении с 30-летием независимости Украины отмечает, что Украинское государство состоялось и заняло достойное место среди демократических государств.

"30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас - вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!" - написал Зеленский в Twitter во вторник.

 

Теги: #зеленский #независимость
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