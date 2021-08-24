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08:44 24.08.2021

США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

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США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

Власти США считают, что до 31 августа удастся вывезти из Афганистана всех американцев, кто желает покинуть эту страну, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Как я говорил раньше, и как президент (США - ИФ) говорил раньше, мы полагаем, что у нас от нынешнего момента и до 31 августа есть время, чтобы вывезти всех американцев, кто хочет уехать", - сказал он на брифинге.

При этом он отметил, что из страны эвакуированы уже примерно 37 тыс. человек. При этом около 17 тыс. человек было эвакуировано с воскресенья.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что более высокие темпы эвакуации частично обусловлены координацией с командирами талибов по доставке эвакуированных в аэропорт.

"Сейчас и в будущем это требует постоянной координации и предотвращения конфликтов с талибами. Пока избежание конфликтов хорошо сработало с точки зрения обеспечения доступа в аэропорт и снижения потока желающих вылететь, уменьшения общего количества людей за пределами аэропорта", - сказал он на брифинге.

Однако доступ в аэропорт еще ограничен. В связи с этим 16 граждан США были доставлены туда военным вертолетом. В четверг таким путем из расположенного рядом с аэропортом отеля на рейсы были доставлены 169 американцев.

Минобороны США в своих действиях пока исходит из того, что эвакуация завершится до 31 августа, сказал журналистам Кирби.

Между тем, как ранее сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее сообщал, что переговоры на эту тему ведет также Германия.

Ранее, на брифинге в воскресенье, Байден выразил надежду, что откладывать не придется.

В понедельник представитель "Талибана" заявил Sky News, что если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

В тот же день представитель госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил, что американские представители контактируют с талибами ради содействия эвакуации. "И талибы знают, что за любым препятствованием эвакуации американских граждан, за любым препятствованием наших действий последует жесткий ответ", - добавил Прайс.

Теги: #эвакуация #сша #афганистан
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