В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 71 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки иммунизировано более 71 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"71 427 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 23 августа 2021. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы – 43 285 человек", – сказано в сообщении на канале в Telegram, во вторник утром.

Отмечается, что в течение суток работали: 604 мобильные бригады, 2 321 пункт прививки, 328 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито – 5 099 802 человека, из них получили одну дозу – 5 099 800 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 279 461 прививку", – отметили в Минздраве.