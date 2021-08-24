События

08:25 24.08.2021

Лидеры стран G7 обсудят ситуацию в Афганистане

2 мин читать
Лидеры стран G7 обсудят ситуацию в Афганистане

Срочные переговоры лидеров стран G7, посвященные проблеме Афганистана, состоятся во вторник по инициативе Великобритании в режиме видеоконференции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в настоящее время председательствует в G7, сообщил, что решил созвать такую встречу, чтобы обсудить дальнейшие шаги, связанные с афганским кризисом.

"Жизненно необходимо, чтобы международное сообщество работало сообща ради обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и поддержки афганского народа в закреплении достижений последних лет", - написал Джонсон в твиттере.

Ожидается, что лидеры G7 обсудят, в частности, операцию по эвакуации гражданских лиц из аэропорта Кабула.

Также председатель Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен планирует поднять вопрос относительно схемы приема и размещения беженцев из Афганистана. По ее словам, у беженцев должны быть "законные и безопасные маршруты по всему миру, организованные нами, международным сообществом".

После начала вывода войск стран НАТО из Афганистана в апреле, боевики группировки "Талибан" ускорили темп захвата территорий в стране. 15 августа талибы вошли в столицу Афганистана Кабул, заявив о создании нового Исламского эмирата Афганистан. Это спровоцировало спешную эвакуацию иностранцев и тысяч афганцев из страны, из-за чего начался хаос в аэропорту города. В настоящее время безопасность в аэропорту обеспечивают военные США и некоторых их союзников. Подступы к аэропорту контролируют талибы.

Одним из наиболее актуальных вопросов является то, когда завершится операция по эвакуации гражданских из афганской столицы. Изначально считалось, что эта операция закончится 31 августа: именно к этому дню США планировали завершить вывод своего контингента из Афганистана. Однако в последние дни в западных странах все чаще говорят о том, что технически невозможно за оставшиеся дни вывезти всех людей, имеющих основания покинуть Афганистан. В свою очередь, талибы пока что заявляют, что против продления дедлайна: по их мнению, США и их партнеры сами виноваты в создавшейся ситуации, так как не сумели заблаговременно начать эвакуацию гражданских лиц.

Афганистан сейчас стремятся покинуть иностранцы, а также афганцы, в последние годы помогавшие иностранным военным и чиновникам. Кроме того, в аэропорт пытаются прорваться жители Афганистана, у которых нет формальных оснований просить убежище за границей.

Теги: #g7 #афганистан #встреча #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 24.08.2021
США благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

США благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

08:44 24.08.2021
США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

07:18 24.08.2021
Талибы планируют создать совет для управления Афганистаном

Талибы планируют создать совет для управления Афганистаном

23:51 23.08.2021
Великобритания поможет странам Центральной Азии с безопасностью в связи с ситуацией в Афганистане

Великобритания поможет странам Центральной Азии с безопасностью в связи с ситуацией в Афганистане

22:12 23.08.2021
Талибы обещают не пустить террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

Талибы обещают не пустить террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

21:00 23.08.2021
Кулеба: В ВВС Global News стартовала масштабная промо-кампания Украины

Кулеба: В ВВС Global News стартовала масштабная промо-кампания Украины

20:41 23.08.2021
Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

19:01 23.08.2021
Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

18:50 23.08.2021
За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

18:49 23.08.2021
МИД Германии сообщил о переговорах о продлении срока использования кабульского аэропорта

МИД Германии сообщил о переговорах о продлении срока использования кабульского аэропорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 345 человек, 27 умерли – Минздрав

Украинский военнослужащий погиб на Донбассе за минувшие сутки

В День Независимости Украины в центре Киева временно ограничат движение транспорта

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

Украина получила 1,9 млрд SDR от МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер экс-нардеп Владимир Бондаренко

Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств – Зеленский

Ученые станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 71 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 345 человек, 27 умерли – Минздрав

Украинский военнослужащий погиб на Донбассе за минувшие сутки

В результате непогоды обесточены 93 населенных пункта в двух областях

24 августа: Какой сегодня праздник

США поддерживают контакты с талибами, но речи о формальных отношениях не идет - госдеп

В День Независимости Украины в центре Киева временно ограничат движение транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА