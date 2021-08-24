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08:15 24.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 345 человек, 27 умерли – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 345 человек, 27 умерли – Минздрав

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 692 новых случаея заболевания COVID-19, выздоровели 345 человек, умерли 27, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 августа 2021 в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 410 человек; летальных случаев - 27; выздоровели - 345 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний Сovid-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 863 человека, выздоровели 2 201 778 человек, летальных случаев - 53 501.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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