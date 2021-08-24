Украинский военнослужащий погиб на Донбассе за минувшие сутки

Украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате 4 нарушений российскими наемниками режима прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности, противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра вблизи Водяного у Донецка.

Неподалеку Марьинка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Широкино российские наемники с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.