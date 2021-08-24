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07:43 24.08.2021

В результате непогоды обесточены 93 населенных пункта в двух областях

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В результате непогоды обесточены 93 населенных пункта в двух областях

В результате непогоды обесточены 93 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7.00 24 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 2 областях (Львовская - 80 и Закарпатская - 13)", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #обесточивание
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