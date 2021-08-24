Талибы планируют создать совет для управления Афганистаном

Для управления Афганистаном движение "Талибан", захватившее власть в стране, намерено сформировать совет из 12 человек, сообщило издание Foreign Policy со ссылками на источники близкие к руководству талибов.

"Лидеры талибов сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном, предложат некоторым уступчивым членам бывшего правительства, поддерживаемого США, министерства по своему выбору, поскольку они стремятся сформировать приемлемую для международного сообщества администрацию, сообщили близкие к руководству (талибов - ИФ) источники", - пишет журнал.

В состав совета, по данным издания, войдут "три самых влиятельных лица" - мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мохаммад Якуб и высокопоставленная фигура самостоятельной террористической структуры, связанной с талибами, "Сеть Хаккани" Халил Хаккани.

Последний "за некоторые из самых жестоких террористических нападений за последние 20 лет занесен в черный список ООН и США", отмечается в публикации.

По информации от близкого к Барадару и Якубу источника, место в совете предполагалось предложить Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению "Талибан" в провинции Панджер. Но, считает журнал, включение Масуда в состав совета "маловероятно".

Руководство движения "хочет выглядеть как можно более инклюзивным", заявили различные источники. Неофициальные переговоры по формированию органа власти уже начались руководством талибов с координационным советом, созданным бывшим президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой.

Foreign Policy также пишет, что талибы не будут добиваться возмездия сторонникам предыдущего правительства или защитникам гарантированных конституцией прав, включая равенство женщин, свободу слова и уважение прав человека.