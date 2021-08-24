В День Независимости Украины в центре Киева временно ограничат движение транспорта

Во вторник, 24 августа, на День Независимости Украины в центре Киева будет временно введено ограничение для движения транспортных средств, а также будут временно закрыты станции метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик", сообщили в Патрульной полиции столицы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, временное ограничение движения транспортных средств с 6:00 до 22:00 на следующих улицах: Крещатик; Майдан Независимости; Маршала Рыбалка; Вьячеслава Черновола; Площадь Победы; Старовокзальная; Большая Васильковская; площадь Льва Толстого; площадь Бессарабская; Академика Туполева; площадь Бессарабская; Ивана Федорова; Лыбидская площадь; Европейская площадь; Владимирский спуск; Борычев спуск; Набережно-Крещатицкая; Нижний Вал; Глибочицкий проезд; Петровская аллея; Парковая дорога; Днепровский спуск; Набережное шоссе; Набережно-Крещатицкая; Богдана Хмельницкого; Владимирская; Льва Толстого; Саксаганского.

Также с 6:00 до 7:30 движение будет ограничено на улицах: Жилянской, проспекте Победы (встречной полосе левее Воздухофлотского моста) и Антоновича.

До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

С 6:00 до завершения мероприятий запретят движение на: на улице Трехсвятительской, Европейской площади и улице Михаила Грушевского (до Крепостного переулка), Майдане Независимости (от улицы Крещатик до Костельной), улице Михайловской и Большой Житомирской, Стрелецкой; улице Костельной; улице Липской (от Грушевского до Институтской), Институтской (от Шелковичной до Ольгинской), Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске; съезде от Грушевского № 9а до Парковой дороги.

Запрет движения также введут на: улице Малой Житомирской (до Софийской площади), Софиевской, Лютеранской (от Заньковецкой до Шелковичной), Шелковичной (от Лютеранской до Институтской) и на ул.Физкультуры.

Напоминаем, что до конца мероприятий будут действовать некоторые ограничения, введенные 23 августа: http://bit.ly/3mmBD1m

"Временно закроют вход и выход из станций метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий. Метрополитен продолжит свою работу на 2:00", – сказано в сообщении.