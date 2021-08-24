События

03:08 24.08.2021

Премьер-министры Украины и Румынии обсудили развитие пограничной инфраструктуры

2 мин читать
Премьер-министры Украины и Румынии обсудили развитие пограничной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Румынии Флорин Кицу во время встречи 23 августа обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества и развитие пограничной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник вечером, Шмыгаль отметил, что Украина ускорила работу по подготовке соглашений по строительству моста через р.Тиса и открытия нового пункта пропуска на общей границе, как было условлено в ходе телефонного разговора в феврале текущего года.

"Строительство нового моста через реку Тиса между украинским селом Белая Церковь и румынским городом Сигету Мармацией с открытием соответствующего международного пункта пропуска является одним из важных двусторонних проектов. Он не только будет иметь благоприятный экономический и трансграничный эффект, но и усилит практическую интеграцию Украины в европейское пространство", - подчеркнул премьер-министр Украины.

Глава украинского правительства отметил, что Украина передала свои предложения по проведению консультаций между Украиной и Румынией относительно мостового перехода и надеется провести их в ближайшее время.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина также стремится к расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Румынией и заинтересована в проведении 3-го заседания Украинско-Румынской Совместной комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества.

Флорин Кицу со своей стороны отметил, что сотрудничество в области транспорта, энергетики и трансграничной сфере с Украиной является важным для Румынии.

Премьер-министр Украины также поблагодарил Румынию за предоставление 100,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca и средств индивидуальной защиты на общую сумму 1,2 млн евро.

Теги: #румыния #пограничье #премьеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 02.08.2021
Сводное подразделение ВМС ВСУ прибыло в Румынию для участия в учениях "Дайв-2021"

Сводное подразделение ВМС ВСУ прибыло в Румынию для участия в учениях "Дайв-2021"

11:18 23.07.2021
В дельте Дуная румынский толкач зашел не в то устье, на команду составлен админпротокол – Госпогранслужба

В дельте Дуная румынский толкач зашел не в то устье, на команду составлен админпротокол – Госпогранслужба

04:52 17.07.2021
Украина получила от Румынии более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Украина получила от Румынии более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

12:58 19.06.2021
Главы МИД Украины и Румынии обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море

Главы МИД Украины и Румынии обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море

16:32 14.06.2021
В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

17:34 11.06.2021
Чемпионат Европы по футболу Евро-2020: Украинцы, прибывшие в Румынию на ЧЕ, будут освобождены от 14-дневного карантина

Чемпионат Европы по футболу Евро-2020: Украинцы, прибывшие в Румынию на ЧЕ, будут освобождены от 14-дневного карантина

17:19 06.06.2021
Тройной "улов". В Госпогранслужбе сообщили об активизации контрабандистов на границе с Румынией

Тройной "улов". В Госпогранслужбе сообщили об активизации контрабандистов на границе с Румынией

16:08 27.05.2021
Румынские пограничники перехватили рекордную партию нелегально направлявшихся в Украину револьверов с патронами

Румынские пограничники перехватили рекордную партию нелегально направлявшихся в Украину револьверов с патронами

18:29 12.05.2021
Зеленский пригласил президента Румынии принять участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

Зеленский пригласил президента Румынии принять участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

19:05 29.04.2021
Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе

Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

Украина получила 1,9 млрд SDR от МВФ

За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

НАТО поддерживает Украину и требует возвращения Крыма - замгенсека НАТО

Участники Крымской платформы заверили в готовности помогать Украине восстанавливать территориальную целостность

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнерго США продаст до 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Глава комитета арбитров УАФ Лучи попал в ДТП в Киеве, находится в больнице

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными с Афганистана

Зеленский и Мишель обсудили совместное координирование усилий в рамках дальнейшей работы Крымской платформы и подготовку к саммиту Украина-ЕС

Великобритания поможет странам Центральной Азии с безопасностью в связи с ситуацией в Афганистане

Зеленский вручил госнаграды участникам саммита Крымской платформы

Энергоблок №6 Запорожской АЭС после проведения планового капремонта подключен к энергосистеме

Талибы обещают не пустить террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

Зеленский и Дуда обсудили проведение первого саммита Крымской платформы и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА