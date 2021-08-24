Премьер-министры Украины и Румынии обсудили развитие пограничной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Румынии Флорин Кицу во время встречи 23 августа обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества и развитие пограничной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник вечером, Шмыгаль отметил, что Украина ускорила работу по подготовке соглашений по строительству моста через р.Тиса и открытия нового пункта пропуска на общей границе, как было условлено в ходе телефонного разговора в феврале текущего года.

"Строительство нового моста через реку Тиса между украинским селом Белая Церковь и румынским городом Сигету Мармацией с открытием соответствующего международного пункта пропуска является одним из важных двусторонних проектов. Он не только будет иметь благоприятный экономический и трансграничный эффект, но и усилит практическую интеграцию Украины в европейское пространство", - подчеркнул премьер-министр Украины.

Глава украинского правительства отметил, что Украина передала свои предложения по проведению консультаций между Украиной и Румынией относительно мостового перехода и надеется провести их в ближайшее время.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина также стремится к расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Румынией и заинтересована в проведении 3-го заседания Украинско-Румынской Совместной комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества.

Флорин Кицу со своей стороны отметил, что сотрудничество в области транспорта, энергетики и трансграничной сфере с Украиной является важным для Румынии.

Премьер-министр Украины также поблагодарил Румынию за предоставление 100,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca и средств индивидуальной защиты на общую сумму 1,2 млн евро.