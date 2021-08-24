События

02:06 24.08.2021

Минэнерго США продаст до 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва

1 мин читать
Минэнерго США продаст до 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США продаст до 20 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), сообщило ведомство в понедельник.

Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 31 августа.

Итоги продажи будут объявлены не позднее 13 сентября, а поставки нефти будут осуществляться с 1 октября по 15 декабря.

Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в ходе торгов в понедельник на 5,7% - до $65,66 за баррель. При этом повышение цен отмечается впервые за восемь сессий.

Теги: #сша #продажа #нефть #резервы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:41 23.08.2021
Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

19:09 23.08.2021
Санкции против РФ из-за аннексии Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины - зампомощника Госсекретаря США

Санкции против РФ из-за аннексии Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины - зампомощника Госсекретаря США

19:01 23.08.2021
Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

18:50 23.08.2021
За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

15:00 23.08.2021
Украина, помогая эвакуировать активистов и журналистов из Афганистана, продемонстрировала настоящее партнерство с США и НАТО – посольство США в Киеве

Украина, помогая эвакуировать активистов и журналистов из Афганистана, продемонстрировала настоящее партнерство с США и НАТО – посольство США в Киеве

14:26 23.08.2021
Министр энергетики США: надеемся, что Крымская платформа донесет всем мысль, что Крым - это Украина и что РФ надо притянуть к ответственности за ее агрессию

Министр энергетики США: надеемся, что Крымская платформа донесет всем мысль, что Крым - это Украина и что РФ надо притянуть к ответственности за ее агрессию

09:24 23.08.2021
Австралия готова помочь в эвакуации из Афганистана, если США продлят срок пребывания там своих войск - глава МИД страны

Австралия готова помочь в эвакуации из Афганистана, если США продлят срок пребывания там своих войск - глава МИД страны

08:20 23.08.2021
Делегация из США прибыла в Украину для участия в Крымской платформе и мероприятиям ко Дню независимости

Делегация из США прибыла в Украину для участия в Крымской платформе и мероприятиям ко Дню независимости

06:20 23.08.2021
При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали пять человек

При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали пять человек

06:15 23.08.2021
Байден заявил, что РФ и Китай не рады уходу США из Афганистана

Байден заявил, что РФ и Китай не рады уходу США из Афганистана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

Украина получила 1,9 млрд SDR от МВФ

За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

НАТО поддерживает Украину и требует возвращения Крыма - замгенсека НАТО

Участники Крымской платформы заверили в готовности помогать Украине восстанавливать территориальную целостность

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава комитета арбитров УАФ Лучи попал в ДТП в Киеве, находится в больнице

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными с Афганистана

Зеленский и Мишель обсудили совместное координирование усилий в рамках дальнейшей работы Крымской платформы и подготовку к саммиту Украина-ЕС

Великобритания поможет странам Центральной Азии с безопасностью в связи с ситуацией в Афганистане

Зеленский вручил госнаграды участникам саммита Крымской платформы

Энергоблок №6 Запорожской АЭС после проведения планового капремонта подключен к энергосистеме

Талибы обещают не пустить террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

Зеленский и Дуда обсудили проведение первого саммита Крымской платформы и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины

Кулеба: В ВВС Global News стартовала масштабная промо-кампания Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА