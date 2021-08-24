Минэнерго США продаст до 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США продаст до 20 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), сообщило ведомство в понедельник.

Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 31 августа.

Итоги продажи будут объявлены не позднее 13 сентября, а поставки нефти будут осуществляться с 1 октября по 15 декабря.

Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в ходе торгов в понедельник на 5,7% - до $65,66 за баррель. При этом повышение цен отмечается впервые за восемь сессий.