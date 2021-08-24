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01:03 24.08.2021

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными с Афганистана

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В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными с Афганистана

В аэропорту Борисполя приземлился самолет, на котором находится 98 человек, эвакуированных из Афганистана, из них 41 украинец, сообщило Громадське.

"На сегодняшнем рейсе 14 граждан Украины и 27 детей, то есть всего 41 человек. Остальные - члены семей членов экипажа и другие граждане Афганистана, которые помогали организационно. Благодаря им, этот рейс стал возможным", - цитирует издание заместителя министра иностранных дел Евгения Енина.

По его словам, накануне ночью самолету не дала вылететь толпа людей, которые также хотели вылететь из Кабула. Они окружили автобусы, которые подвозили пассажиров к самолету.

"Украинский самолет вылетел последним перед принятием решения о закрытии аэропорта Кабула на неопределенное время. Однако даже сегодня после вылета из Кабула нас постигли новые приключения. Иранские власти вдруг задержали наш самолет во время технической посадки в одном из аэропортов. Разблокировать ситуацию удалось лишь после личного вмешательства украинского посла в Иране", - рассказал Енин.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Кабула (Афганистан) вылетел еще один самолет, на борту которого находится более 100 украинских граждан. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время учредительного саммита Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Утром 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из афганского аэропорта Кабул, прибыл в Борисполь. На его борту находилось 83 пассажира, из которых 31 гражданин Украины.

 

Теги: #борисполь #эвакуированные #самолет
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