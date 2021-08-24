Зеленский и Мишель обсудили совместное координирование усилий в рамках дальнейшей работы Крымской платформы и подготовку к саммиту Украина-ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках Крымской платформы, а также ход подготовки к 23-го саммиту Украина – ЕС, а также перспективы получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поблагодарил Мишеля за единодушную поддержку со стороны Евросоюза и государств - членов ЕС инициативы "Крымская платформа" и итоговой декларации саммита.

"Еще раз хочу поблагодарить за то, что поддерживаете Украину, наш суверенитет и независимость. И сегодняшний шаг - подписание и поддержка Крымской платформы и декларации - это как раз деталь и пазл в поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности, потому что Крым - это Украина", - отметил глава государства.

Стороны договорились координировать усилия вместе с другими международными партнерами в рамках дальнейшей работы Крымской платформы, конечной целью которой является деоккупация полуострова.

Лидеры Украины и ЕС обсудили ход подготовки к 23-го саммиту Украина - ЕС, который состоится 12 октября текущего года в Киеве. Зеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны относительно ключевых результатов этой встречи на высшем уровне, а также об основных элементах проекта Совместного заявления саммита.

"Надеюсь, мы наконец сможем подписать долгожданное Соглашение об Общем авиационном пространстве и начать его применение. Ожидаем также на миссию экспертов ЕС в рамках второй фазы оценки украинских учреждений по стандартизации и метрологии для продвижения в направлении заключения соглашения о так называемом промышленном безвизе", - отметил Зеленский.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства отметил необходимость дальнейшего противодействия завершению реализации проекта "Северный поток – 2".

Учитывая участие во встрече исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса стороны обсудили перспективы получения второго транша макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро.