События

22:43 23.08.2021

Энергоблок №6 Запорожской АЭС после проведения планового капремонта подключен к энергосистеме

1 мин читать
Энергоблок №6 Запорожской АЭС после проведения планового капремонта подключен к энергосистеме

Энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после проведения планового капитального ремонта, сообщил информационный центр ЗАЭС.

"23 августа 2021 в 18.59 после завершения планового капитального ремонта энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме", – сказано в пресс-релизе информцентра, обнародованного в понедельник вечером.

В ЗАЭС проинформировали, что в настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №5 идут 115 сутки планового среднего ремонта. На энергоблоке №4 начат плановый средний ремонт, идут 2 сутки.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - подчеркнул информационный центр.

Отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Теги: #подключение #заэс #энергоблок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 22.08.2021
На Запорожской АЭС отключен на ремонт блок №4

На Запорожской АЭС отключен на ремонт блок №4

14:04 16.06.2021
Отключенный из-за балансовых ограничений блок №4 ЗАЭС пробудет в резерве до 2 июля

Отключенный из-за балансовых ограничений блок №4 ЗАЭС пробудет в резерве до 2 июля

09:15 14.06.2021
Запорожская АЭС вывела четвертый блок в резерв из-за балансовых ограничений

Запорожская АЭС вывела четвертый блок в резерв из-за балансовых ограничений

09:51 01.05.2021
Энергоблок №5 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

Энергоблок №5 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

08:07 18.04.2021
Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №6

Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №6

08:02 16.03.2021
Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №3

Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №3

12:32 15.02.2021
Мобильные операторы в январе подключили к высокоскоростному интернету почти 2,4 тыс. населенных пунктов

Мобильные операторы в январе подключили к высокоскоростному интернету почти 2,4 тыс. населенных пунктов

10:42 25.01.2021
Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

08:48 23.01.2021
Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

07:26 15.01.2021
Запорожская АЭС после планового ремонта подключила к энергосистеме блок №5

Запорожская АЭС после планового ремонта подключила к энергосистеме блок №5

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

Украина получила 1,9 млрд SDR от МВФ

За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

НАТО поддерживает Украину и требует возвращения Крыма - замгенсека НАТО

Участники Крымской платформы заверили в готовности помогать Украине восстанавливать территориальную целостность

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский вручил госнаграды участникам саммита Крымской платформы

Талибы обещают не пустить террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

Зеленский и Дуда обсудили проведение первого саммита Крымской платформы и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины

Кулеба: В ВВС Global News стартовала масштабная промо-кампания Украины

Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

Возвращение Крыма домой стоится обязательно, каким способом - будет зависеть от многих обстоятельств - секретарь СНБО

Украина получила 1,9 млрд SDR от МВФ

Санкции против РФ из-за аннексии Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины - зампомощника Госсекретаря США

Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА