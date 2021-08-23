Энергоблок №6 Запорожской АЭС после проведения планового капремонта подключен к энергосистеме

Энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после проведения планового капитального ремонта, сообщил информационный центр ЗАЭС.

"23 августа 2021 в 18.59 после завершения планового капитального ремонта энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме", – сказано в пресс-релизе информцентра, обнародованного в понедельник вечером.

В ЗАЭС проинформировали, что в настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №5 идут 115 сутки планового среднего ремонта. На энергоблоке №4 начат плановый средний ремонт, идут 2 сутки.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - подчеркнул информационный центр.

Отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.