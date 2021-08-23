Талибы обещают не пустить террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

В движении "Талибан" заявили, что не позволят террористической группировке "Аль-Каида" использовать подконтрольную талибам территорию в Афганистане, сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на представителя политофиса "Талибана" Мохаммеда Наима.

"Начнем с того, что они (боевики "Аль-Каиды" - ИФ) в Афганистане отсутствуют", - заявил он саудовскому телевидению.

"Как много раз я говорил, мы не позволим кому-либо использовать земли Афганистана против безопасности других стран. Никому, никому, никому из какой-либо страны", - сказал он в ответ на вопрос, будут ли талибы защищать боевиков "Аль-Каиды".

По его словам, "Талибан" не поддерживает связей с "Аль-Каидой", хотя между членами двух структур могут быть "семейные связи".

Он также не посчитал имеющим значение поздравления со стороны сил, симпатизирующих "Аль-Каиде, в адрес "Талибана" после захвата движением почти всего Афганистана. Кроме того, Наим опроверг информацию, что за безопасность Кабула теперь несет ответственность один из лидеров "Талибана" Халил Хаккани, которого США разыскивает за связи с "Аль-Каидой".

Между тем, напоминает The Washington Post, доклад ООН от июня утверждал, что "Талибан" и "Аль-Каида" не порвали связей. По информации ООН, "Аль-Каида" присутствовала минимум в 15 провинциях Афганистана и располагала от нескольких десятков до 500 боевиков.

Ранее стало известно, что с победой "Талибан" поздравили группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове", "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Исламское движение Восточного Туркестана".

Также раньше шотландское издание британской газеты Sun сообщало со ссылкой на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона, что лидеры талибов предложили "Аль-Каиде" использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища, и что они планируют создать в стране "колыбель джихада".