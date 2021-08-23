События

21:38 23.08.2021

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

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В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

В аэропорту Борисполя приземлился самолет, на котором находится 98 человек, эвакуированных из Афганистана, из них 27 украинцы, сообщило Громадське.

"Вечером 23 августа в Киев прибыл еще один украинский самолет из Афганистана, который отправили для эвакуации людей. По предварительным данным, на борту 98 пассажиров, среди них - 27 украинцев", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Кабула (Афганистан) вылетел еще один самолет, на борту которого находится более 100 украинских граждан. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время учредительного саммита Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Утром 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из афганского аэропорта Кабул, прибыл в Борисполь. На его борту находилось 83 пассажира, из которых 31 гражданин Украины.

 

Теги: #борисполь #эвакуированные #самолет
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Интерфакс-Украина
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