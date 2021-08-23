Зеленский и Дуда обсудили проведение первого саммита Крымской платформы и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда на полях саммита инаугурации Крымской платформы провели переговоры, обсудив саммит, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, ситуацию на Донбассе, а также дальнейшее сотрудничество стран.

Глава Украинского государства поблагодарил польского коллегу за участие в саммите и за солидарность с украинским народом.

Дуда поздравил Украину с успешным проведением первого саммита Крымской платформы и большим количеством участников, что является еще одним свидетельством того, что проблема оккупации Крыма остается на повестке дня международного сообщества. По его словам, Польша планирует активно ставить вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего предстоящего председательства в ОБСЕ.

Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе и предложил совместные шаги по противодействию агрессивным действиям России, в частности в информационной сфере.

Лидеры государств отметили напряжение и ухудшение ситуации с безопасностью в регионе в связи с проведением российских учений "Запад-2021".

Президенты также обменялись мнениями относительно сложного положения на границах обеих стран с Беларусью.

Кроме того, во время разговора они коснулись событий в Афганистане и тех шагов, которые осуществляют Украина и Польша для эвакуации своих граждан из этой страны.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.

Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта "Северный поток – 2".

Лидеры государств также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, что будет коресспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморья".

Лидер Украины поблагодарил Дуду за гуманитарную помощь в противодействии COVID-19 и предоставлению вакцин от коронавируса.