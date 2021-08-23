Кулеба: В ВВС Global News стартовала масштабная промо-кампания Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о начале информационной кампании Украины на BBC к 30-летию Независимости Украины, целью которой является сформировать устойчивый положительный образ государства за рубежом.

"Проект состоит из четырех компонентов: рекламная кампания на официальной странице телеканала bbc.com, создание на ней специального раздела об Украине, показ промо-ролика Украины на телеканале BBC Global News в четырех регионах мира и исследования восприятия Украины среди аудитории ВВС AdScore", – говорится в пресс-релизе МИД, обнародованном в понедельник вечером.

Отмечается, что совокупная аудитория BBC Global News достигает 121 млн человек.

Сообщается, что промо-кампания Украины на ВВС продлится до ноября. Она рассчитана на зрителей в мировых финансовых и бизнес-столицах и запускается под ключевые экономические события мира. Ее целевая аудитория - международный бизнес, потенциальные инвесторы, предприниматели, владельцы международных технологических и финансовых корпораций.

"Миллионы людей во всем мире увидят новую Украину - страну инноваторов, инженеров, изобретателей и креативных предпринимателей, которые формируют повестку дня технологических изменений не только в Украине, но и в регионе. В сотрудничестве с редакторской командой ВВС мы создаем специальный раздел об Украине, открытую для партнерства, инвестиций и международных проектов. Продвижение положительного имиджа Украины за рубежом входит в шесть ключевых приоритетов нашей Стратегии внешней политики", - цитирует пресс-служба главу внешнеполитического ведомства Украины, анонсируя старт кампании.

Также отмечается, что проект реализуется совместными усилиями государства и бизнеса, чтобы в мире Украину ассоциировали с технологиями и инновациями, новыми экономическими возможностями, перспективами инвестиций. Кулеба выразил благодарность всем украинским компаниям, которые поддержали проект, и пригласил остальной украинский бизнес принять участие.

Креативными партнерами кампании выступили международное агентство Saatchi & Saatchi Ukraine и команда украинского видеографа Назара Дорош.

Проект реализован Украинской ассоциацией бизнеса и торговли в партнерстве с украинскими компаниями Asters, Biosphere Corporation, Depositphotos, DTEK, Sigma Software Group, Smart Holding и SoftServe при поддержке Министерства иностранных дел Украины без привлечения средств государственного бюджета.