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20:41 23.08.2021

Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

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Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

Минобороны США в своих действиях пока что исходит из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее озвученный срок - 31 августа, заявил в понедельник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Цель - вывезти как можно больше людей как можно быстрее... приоритет - сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, до конца этого месяца", - сказал он.

"И как говорил министр (обороны США, - "ИФ"), если ему потребуется еще разговор с главнокомандующим по поводу графика, он так и поступит. Но прямо сейчас мы просто не находимся на этом этапе", - пояснил Кирби.

Также он заявил, что американская стороны осведомлена о заявлениях движения "Талибан" о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия ведет переговоры об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа. Кроме того, телеканал Sky news сообщал со ссылкой на представителя правительства Великобритании, что с движением "Талибан" в Афганистане идут переговоры о перспективах сдвинуть с 31 августа крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию через аэропорт Кабула.

Как ранее сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется.

В понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

США подписали соглашение с "Талибаном" при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Однако в последние дни эксперты выдвигали предположения, что, если операция в Кабуле затянется, США не успеют, как это планировалось изначально, вывести войска до 31 августа.

Теги: #уход #сша #афганистан #срок
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