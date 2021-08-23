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19:09 23.08.2021

Санкции против РФ из-за аннексии Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины - зампомощника Госсекретаря США

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Санкции против РФ из-за аннексии Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины - зампомощника Госсекретаря США

Санкции против РФ из-за аннексии Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины, сообщил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

"Через эту платформу и не только сегодня мы должны найти способы - большие и малые - для того, чтобы изолировать, маргинализировать и применять санкции к тем, кто будет легитимизировать и подтверждать российские желания. В частности, санкции против России из-за аннексии Крыма должны оставаться на России до момента, пока Россия не возобновит территориальную целостность Украины", - сказал Кент на панельной дискуссии в рамках саммита Крымской платформы в Киеве в понедельник.

По его словам, строительство Керченского моста, а также экспроприация имущества Украины или украинских граждан должны быть наказаны.

"Идет ли речь о странах, гражданах или компаниях, которые поддерживают Россию через путешествия в Крым, развитие бизнеса - они также должны быть под санкциями", - добавил Кент.

Теги: #крым #сша #россия #санкции
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