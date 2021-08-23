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18:50 23.08.2021

За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

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За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

Около 16 тыс. человек смогли покинуть Кабул за последние сутки благодаря миссиям ВВС США, сообщил в понедельник на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тэйлор, отвечающий в американском оборонном ведомстве за логистические операции.

"Мы продолжаем отдавать приоритет военной авиации для эвакуации людей из Кабула. По данным на это утро, за последние 24 часа 25 самолетами С17, тремя - С130, и еще 61 военным рейсом из Кабула вывезены примерно 16 тыс. человек", - сказал Тэйлор.

По его словам, Пентагон продолжает фокусироваться на обеспечении уверенной эвакуации из Кабула через третьи страны, в частности, через Катар, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, а также Италию, Испанию и Германию.

"Мы продолжаем делать успехи в деле завершения этой миссии. С конца июля мы вывезли примерно 42 тыс. человек, из них 37 тыс. с 14 августа, когда началась операция по эвакуации. Все это свидетельствует о командной работе, профессионализме и преданности наших военных, коллег, союзников и партнеров", - отметил Тейлор.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило все крупные афганские города, включая Кабул. В связи с этим США были вынуждены активизировать эвакуацию гражданских лиц из аэропорта Кабула. Сам аэропорт находится под охраной американских военных.

Теги: #сша #афганистан #пентагон
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