Афганская кинорежиссер Карими призывает не признавать власть Талибана на международном уровне

Эвакуированная Украиной из Афганистана кинорежиссер Сахра Карими обратилась к присутствующим на Саммите первых леди и джентльменов участницам с просьбой содействия в непризнании на международном уровне политической власти исламистского движения Талибан в Афганистане.

"Талибан хуже любой пандемии… Они приходят и убивают, потому что вы хотите быть свободными, потому что вы хотите быть равными, как и все женщины, дети, матери, которые хотят этого… Услышьте голоса женщин, детей и матерей (Афганистана – ИФ)... Вы имеете такую возможность – скажите вашим мужьям, чтобы они не признавали на международном уровне тех (Талибан – ИФ), кто ограничивает свободу, детей и мужчин", - сказала Карими, выступая в окончании киевского саммита первых леди и джентльменов.

"Я обращаюсь, я умоляю, я прошу от чистого сердца – используйте свою власть, не молчите о том, что происходит в Афганистане и в этой части мира.... Если Талибан политически признают, если их примут, они уничтожат нашу жизнь, жизнь нашего женского сообщества", - добавила она.

Карими также поблагодарила первую леди Украины Елену Зеленскую за возможность выступить на Саммите, а также Украинское государство за содействие в эвакуации ее семьи из Афганистана.

Сахра Карими – афганская кинорежиссер и продюсер. С 2019 года возглавляла государственную кинокомпанию "Афганфильм". Была эвакуирована при содействии Украины из Афганистана вечером 17 августа, спустя два дня после того как участники движения Талибан заняли столицу Афганистана Кабул.