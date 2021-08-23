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17:14 23.08.2021

НАТО поддерживает Украину и требует возвращения Крыма - замгенсека НАТО

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НАТО поддерживает Украину и требует возвращения Крыма - замгенсека НАТО

Североатлантический альянс поддерживает позицию Украину и также требует возвращения оккупированного Крымского полуострова под ее юрисдикцию, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"НАТО продолжает поддерживать Украину на пути к демократизации, усилению верховенства права и реформы сектора безопасности, включая поддержку развития потенциала украинских вооруженных сил и ответы на гибридные угрозы. НАТО - вместе с Украиной, мы требуем возвращения Крыма, мы подтверждаем нашу готовность поддерживать Украину в борьбе за свободу", - сказал Джоане на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Он отметил, что украинский народ выбрал путь к свободе, демократии и евроатлантической интеграции.

"Как господин Столтенберг сказал в свое время, перед Верховной Радой, НАТО находится на стороне Украины, НАТО серьезно осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма РФ. Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", - добавил Джоане.

По его словам, на саммите в июне лидеры стран НАТО подтвердили свою неуклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. "Мы осудили наращивание военного присутствия и дестабилизации ситуации со стороны РФ. Мы призываем ее прекратить нарушение прав человека против всех украинцев, включая крымских татар", - сказал замгенсека НАТО.

Джоане также указал, что НАТО подтверждает решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Теги: #крым #крымская_платформа #нато #джоане
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