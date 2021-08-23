В России запретили деятельность ряда украинских и латвийских религиозных организаций

Деятельность ряда религиозных организаций из Латвии и Украины признана нежелательной в РФ, сообщает в понедельник Генпрокуратура России.

Прокуратура признала нежелательной деятельность на территории РФ Международное христианское движение "Новое поколение" (Латвия); "Евангельская христианская церковь "Новое Поколение" (Латвия); Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение" (Украина); Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение" (Украина)

В Генпрокуратуре заявили, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации" и введен запрет на создание таких организаций, а также прекращается деятельности ранее созданных их структурных подразделений