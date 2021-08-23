События

17:04 23.08.2021

В России запретили деятельность ряда украинских и латвийских религиозных организаций

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Деятельность ряда религиозных организаций из Латвии и Украины признана нежелательной в РФ, сообщает в понедельник Генпрокуратура России.

Прокуратура признала нежелательной деятельность на территории РФ Международное христианское движение "Новое поколение" (Латвия); "Евангельская христианская церковь "Новое Поколение" (Латвия); Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение" (Украина); Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение" (Украина)

В Генпрокуратуре заявили, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации" и введен запрет на создание таких организаций, а также прекращается деятельности ранее созданных их структурных подразделений

Теги: #латвия #рф #украина #религия
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Интерфакс-Украина
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